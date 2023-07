Miwa Benevento, Parrillo: "L'obiettivo è fare un campionato tranquillo" "Abbiamo deciso di puntare su un buon numero di rinnovi dei giocatori dello scorso anno".

Ecco le prime novità sugli acquisti Miwa per la stagione 23/24, raccontate da Coach Parrillo: partiamo da tre giocatori che si preannunciano ottime scelte per il roster.



Simone Quarta - Playmaker: classe 2003, cresciuto tra le fila della Nuova pallacanestro Monteroni, compagine salentina da cui arriva direttamente dopo lo scorso campionato in C Gold. Negli anni scorsi ha dimostrato la sua versatilità nelle categorie Under 18 e Under 20 eccellenza, presso la Smit Roma Centro e ora è pronto a iniziare il suo percorso in terra sannita, trattativa per cui si ringrazia l’agente Luca Scipioni. “Un playmaker un po’ atipico, che può giocare in due ruoli, sia play che guardia; sa giocare una pallacanestro a servizio degli altri e al contempo lavorare per se stesso. Una duttilità che sarà molto affine ai nostri obiettivi.”- afferma soddisfatto Coach Parrillo.



Emanuele Puca - Playmaker: classe 2004, è il playmaker di riserva e arriva dalla Sorriso Azzurro Sant’Antimo (C Gold). Dopo essersi fatto notare sui parquet partenopei, nelle stagioni 20/21 e 21/22, coadiuvato dal consiglio del procuratore Andrea Capasso, è pronto a mettersi a lavoro per il progetto Miwa. Ecco come lo annuncia il nostro coach: “Un giocatore molto tecnico, dotato di un buon tiro da tre, sarà una valida alternativa dal punto di vista tattico: ci permetterà di fare cose diverse rispetto a Quarta. Enttrambi sono buoni difensori, quindi avremo da divertirci sotto questo punto di vista.”



Alete Ferretti - Ala Grande: classe ’95, ha indossato i colori di Agropoli, Lamezia Terme e Salerno, facendosi conoscere come il vichingo. Arriva a noi grazie alla mediazione dell’agente Lorenzo Vandoni. “È un giocatore capace di giocare sia spalle al canestro che faccia al canestro. Anche nel suo caso, le abilità più importanti si ritrovano in difesa, la sua duttilità gli consente di marcare in tre ruoli diversi, dal tre al quattro al cinque.” - dice Parrillo.



Ci dica coach, cosa sta orientando le scelte della Miwa in questo mercato?

“Ci siamo incentrati molto sulla complicata ricerca dei lunghi, quindi le scelte sono state tutte proiettate all’assetto di squadra in base a questa selezione. Abbiamo deciso di puntare su un buon numero di rinnovi dei giocatori dello scorso anno, portando avanti la nostra idea di pallacanestro che ci ha guidato nella stagione passata. Quest’anno la differenza è che giocheremo con 5 di ruolo, quindi tutto il mercato è stato proiettato principalmente su questo.”



Va delineandosi dunque il nuovo roster. Come sarà il team Miwa che affronterà il campionato di serie B?



“L’obiettivo della società è di fare un campionato tranquillo che ci assicuri la salvezza in questa fase, credo che la squadra che abbiamo allestito saprà regalare questa soddisfazione, minima ma comunque complicata vista la formula del campionato molto particolare. Sarà un campionato duro dove daremo l’anima, una squadra aggressiva che riuscirà sicuramente a restituire entusiasmo alla società e alle persone che ci seguiranno.”