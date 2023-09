Accademia Volley, dal 5 Settembre tornano i Corsi di Minivolley La società giallorossa continua il suo incessante lavoro sui più giovani.

Inizieranno martedì 5 settembre presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso i corsi di Minivolley dell’Accademia Volley e della Volley Santa Maria di Costantinopoli Benevento.

Per la trentottesima stagione consecutiva il qualificato ed esperto staff delle due storiche società di volley cittadine avvierà alla pallavolo, nelle giornate di martedì e venerdì, i bambini e le bambine delle scuole elementari dalle 16:30 alle 18:00 e i ragazzi e le ragazze delle scuole medie dalle 18:00 alle 19:30.

Dopo il record di iscrizioni dello scorso anno l’Accademia Volley proverà a consolidare un movimento giovanile in grande crescita dopo il blocco del Covid con un confermatissimo staff tecnico.

Le istruttrici saranno Jessica De Cristofaro, Francesca Cona e Sabrina Ricciardi, atlete della prima squadra, e Samanta Esposito mentre la segreteria è ancora affidata ad Anna Ballini con Massimo Pedicini dirigente responsabile.

Come consuetudine sarà possibile effettuare due allenamenti di prova prima di decidere se iscriversi mentre come sempre obbligatorio sarà il certificato medico sportivo con diverse date già fissate in calendario per poter svolgere la visita.

L’11 settembre scadono i termini per le adesioni al Bando Arus della Regione Campania per svolgere gratuitamente l’attività sportiva a cui l’Accademia Volley aderisce al pari del Progetto DREAMS del Comune di Benevento.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il numero 391.3556077.