Volley, B2: la Volare Benevento si affida all’esperienza di Feleppa Il coach beneventano torna in panchina e sarà anche un punto di riferimento per il progetto giovani.

Grosse novità in questa stagione in casa Volare Benevento. La società ha annunciato il primo tassello di un settore tecnico completamente rinnovato. Il tecnico della prima squadra, che giocherà in B2, sarà il beneventano Vincenzo Feleppa, che vanta una grande esperienza e conosce bene la categoria.

Nel suo curriculum vanta tanti campionati nazionali e regionali sia nel settore femminile sia in quello maschile, e tante vittorie straordinarie.

“Era nostro interesse da tempo trovare una persona seria e veramente preparata – ha commentato la società- a cui affidare questo ruolo e Vincenzo è stata la scelta migliore che potessimo fare! Abbiamo compreso quanto sia vitale dare la regia della serie B a qualcuno di polso e di esperienza che sappia imporsi ma allo stesso tempo ascoltare e guidare. L’esperienza di Vincenzo poi è pluriennale quindi sarà il giusto plus di cui avremo bisogno quest’anno che abbiamo deciso di puntare sui giovani.

Già dall’anno scorso era nostro fermo desiderio riportare nel Sannio la pallavolo non solo a livello nazionale, ma anche e sopratutto giovanile e territoriale e Vincenzo sarà una delle nostre migliori risorse del Progetto Sannio Giovani.”

“Sono molto contento di essere tornato a coltivare questa passione -ha sottolineato coach Feleppa-. La Volare ha creduto in me e nelle mie capacità professionali. L'aria e la passione che si respirano qui sono magiche. Ho trovato delle ragazze uniche, brave sia sotto l'aspetto tecnico che caratteriale. Sicuramente insieme proveremo a costruire un qualcosa di importante per loro, per la società e per tutti coloro che ci saranno accanto e ci seguiranno.”