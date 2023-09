La Caudium Basket torna in un campionato seniores La squadra è stata affidata a coach Pasquale Liguoro.

La Caudium Basket tornerà a disputare un torneo seniores. La società di Airola ha scelto il nuovo tecnico che sta già lavorando, si tratta di Pasquale Liguoro, che ha iniziato ad allenare nei campionati di promozione e serie D per poi rispondere alla chiamata dell'Artus Maddaloni, dove per sette anni ha ricoperto l'incarico di vice allenatore in B2 e capo allenatore di diverse squadre giovanili. Poi altre esperienze prima di tornare ancora una volta a casa.

Tra i giocatori annunciati dalla società c’è anche lo storico capitano Clemente De Sisto che è il primo tassello per la rinascita Caudium. Sarà l'uomo d'esperienza agli ordini di coach Liguoro e guida per i più giovani. Annunciato anche il ritorno di Edoardo Todero. Cresciuto con i colori Arancio Blu tatuati sulla pelle, artefice di stagioni esaltanti e vincenti, torna per dare una grossa mano all’ambiziosa società. E’ un ritorno anche quello di Agostino Laudando, ragazzo del 2002, che sarà l'ala grande della Caudium nel prossimo campionato senior. Cresciuto nelle giovanili, passato poi alla Cestistica MiWa Benevento, dove in tre anni ha collezionato tante presenze sia nel campionato di C silver che in quello di C Gold, dove con coach Parrillo ha giocato anche tanti minuti. Lo scorso anno, è stato protagonista con la Meomartini Benevento, risultando a fine anno uno dei migliori elementi avuti dal bravo coach Massimo Tipaldi.