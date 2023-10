Telesia 21K, da Crippa a Selvarolo caccia al tricolore Domani l’ultima prova dei Societari di corsa assegna sei maglie tricolori.

Si gareggia per il tricolore a Telese Terme che nella giornata di domani (domenica 15 ottobre) accoglie i Campionati italiani di mezza maratona. In palio sei titoli sui 21,097 chilometri: assoluti, promesse e juniores, per uomini e donne. Nella prova maschile atteso Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) che nel 2023 è già salito quattro volte sul podio delle rassegne nazionali, con il secondo posto di cross, 10.000 e 5000 su pista, ma anche il terzo nei 10 km su strada, invece sulla mezza con 1h02:02 in primavera ha sfiorato il personale di 1h02:00. Tra gli avversari troverà Nekagenet Crippa (Esercito), autore quest’anno del crono di 1h02:38 a Siviglia e vincitore del titolo nel 2019, e Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro), che in carriera ha conquistato il tricolore nel 2016 e nel 2020. Al via anche Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto), azzurro nella Coppa Europa dei 10.000 metri, insieme ai compagni di squadra Badr Jaafari, sceso a 1h02:02 in stagione, e Ademe Cuneo, ma è iscritto anche Yassine Rachik (Fiamme Oro).

Al femminile nella Telesia 21K in pole position Rebecca Lonedo (Fiamme Oro), fresca di record personale con 1h10:57 un mese fa a Copenhagen dopo essersi migliorata in settembre anche nei 10 km ai Tricolori di Pescara piazzandosi seconda in 32:29. Torna a cimentarsi sulla distanza Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino) che aveva debuttato nell’edizione dell’anno scorso a Pisa con il brillante crono di 1h11:39 mentre all’inizio di ottobre è cresciuta nei 10 km con 32:20 a Vinovo. Da seguire poi due medagliate degli Europei U23 sui 10.000 metri: l’argento Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior), che a metà settembre a Copenhagen si è portata a 1h12:48, e il bronzo Aurora Bado (Freezone), 1h12:03 nella passata stagione a Pisa, oltre a Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) e Federica Sugamiele (Caivano Runners). È la seconda volta che i titoli italiani si assegnano nella località campana, già sede nel 2015 dell’appuntamento tricolore. Partenza alle ore 9.00 per le donne e alle 9.15 per gli uomini nell’evento organizzato come di consueto dal Telesia Running Team. La manifestazione anche quest’anno sarà valida come terza e ultima prova del Campionato italiano assoluto di società di corsa.