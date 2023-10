GS Meomartini: primo squillo, battuto lo Sporting Portici Dopo il bel successo interno la squadra di Tipaldi osserverà un turno di riposo.

Sabato 14 ottobre alle 18.30 prima partita casalinga del campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D) per il G.S. Dil. “G. Meomartini” contro lo Sporting Portici. I ragazzi del presidente Stefano Capitanio non hanno deluso i numerosissimi tifosi accorsi alla Tendostruttura Travaglione per sostenerli ed hanno vinto l’incontro 73-65.

L’inizio della gara vedeva entrambe le formazioni, in sostanziale equilibrio, rincorrersi nel punteggio, tenendosi vicendevolmente a distanza di 5 punti al massimo, per poi chiudere il primo periodo sul +1 per i padroni di casa (21-20).

Nella seconda frazione di gioco, le due squadre rimanevano sostanzialmente appaiate, con Portici che superava la Meomartini di 2 punti al riposo lungo (37-39). Al rientro in campo, dopo circa un minuto di gioco, Raffaele Tulimiero era costretto ad abbandonare il campo per una distorsione al ginocchio, ma gli atleti allenati da coach Massimo Tipaldi, trascinati da Italo Campanelli (autore, nel solo terzo periodo, di 18 punti) non smettevano di crescere e si portavano sul +8 (60-52) agli ultimi 10 minuti di gioco.

Nell’ultimo periodo le due squadre continuavano a mantenere un grande equilibrio nelle realizzazioni, il G.S. Meomartini non riusciva ad allungare con decisione e il distacco si manteneva costante, finendo la gara sul 75-63 in favore dei padroni di casa. In questa gara ha esordito il giovane Orazio De Gennaro (atleta 2006 impegnato anche nel campionato under19).

Per la Meomartini in doppia cifra Italo Campanelli (28 punti), Vincenzo Musto (16) e Mario Iannella (13). La prossima settimana la Meomartini osserverà il turno di riposo e sarà nuovamente impegnata in casa sabato 28 ottobre alle 18.30 contro l’Olympia Basket Maddaloni.



Di seguito i tabellini della Meomartini

Caccialino, Campanelli G. 2, Campanelli I. 28, De Lorenzo n.e., De Rienzo 3, Del Sordo 2, Donatiello 7, Iannella 13, Musto 16, Sorda n.e., Tulimiero 1, De Gennaro 1. All. Tipaldi