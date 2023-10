Smile Basket Benevento, ad Arzano arriva una sconfitta Sanniti in emergenza, i padroni di casa si sono imposti 67-50.

Esce sconfitta dall’ostico campo di Arzano la Smile Basket Benevento con il punteggio di 67-50. Partita molto ruvida, giocata senza due giocatori importanti quali Panella Silvano, infortunato alla coscia destra, e Cesare Accettola, colpito da un attacco influenzale nella serata di sabato.

Primi tre quarti all’insegna dell’equilibrio, poi è emersa la stanchezza della squadra ospite, dovuta ad una condizione fisica ancora acerba sulla quale si sta lavorando per fare in modo di essere pronti già in vista di domenica prossima, allorquando la Smile Basket Benevento sarà impegnata sul proprio campo contro la Virtus Pozzuoli.



Parziali : (15-8) (28-26) (41-36) (67-50)

Tabellini : Cavuoto M. 12 , Iarriccio P. 14, Marino P. 8, Ricciardi V. 8, Cuozzo L. 1, Zeoli S. 5, Panella V. 2, Romano S., Varricchio E.