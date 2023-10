GG Team Wear Benevento 5, dieci gol al Canosa e prima piazza in classifica Giallorossi devastanti nella ripresa, arrivano tre punti pesanti dopo una gran bella prestazione.

Terzo successo in altrettante partite. Il GG Team Wear Benevento 5 è partito alla grande nel torneo di serie A2 Elite girone B e oggi ha espugnato anche il difficile campo del Canosa. Era la sfida tra due delle tre capoliste e i sanniti l’hanno vinta con personalità e grande agonismo.

Bella l’azione manovrata del vantaggio con Mallouk protagonista e De Crescenzo bravo a concludere dopo la sponda di Virenti. I pugliesi si sono riportati in parità con Vitinho, ma ci ha pensato Morad Mallouk a mandare la truppa di Centoze al riposo con una rete di vantaggio: 1-2.

Al ritorno in campo la squadra giallorossa è parsa molto concentrata e decisa. Milucci ha realizzato il 3-1 e Arvonio ha piazzato la zampata del 4-1. Tutto in meno di due minuti, ma Canosa ha reagito prontamente con Mura (4-2). Il GG Team Wear Benevento 5, però, ha capito subito che quello era il momento di spegnere sul nascere le velleità di rimonta dei pugliesi che sono stati subito puniti ancora da De Crescenzo per il 5-2. Il match continua ad essere scoppiettante, forse anche troppo per il gusto dei due tecnici, con la rete di Canosa ad opera di La Bella e due marcature giallorosse con Arvonio e ancora con Milucci per il 7-3. Nel finale continua lo show dei sanniti che dilagano con la tripletta di De Crescenzo e la rete di Bobadilla prima del gol del 4 a 9 di Boutabouzi. A fissare il risultato sul 10-4 in favore della squadra ospite è arrivata la quarta marcatura personale di Andrea De Crescenzo.

Sul match c’è veramente poco da dire. Il Benevento ha dimostrato di essere una squadra solida ed esperta capace di sfruttare le occasioni create e merita il primato in classifica insieme al Vitulano Drugstore Manfredonia a quota 9 punti.