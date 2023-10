GG Team Wear Benevento 5, al Palatedeschi la Roma strappa il pareggio Per i giallorossi qualche rammarico ma anche un punto utile per volare al primo posto in solitaria.

Un punto utile a muovere la classifica e per prendersi il primato in solitaria approfittando del turno di riposo del Vitulano Drugstore Manfredonia. L’anticipo del girone B del torneo di A2 Elite ha detto che il GG Team Wear Benevento 5 è una squadra capace di risalire la china dopo essere andata in svantaggio. Gli uomini di Centoze sono stati costretti sempre ad inseguire. La Roma, avversario ostico e ancora imbattuto dopo quattro giornate, è passata in vantaggio con Dani Chino dopo appena due minuti di gioco.

Il pareggio sannita è arrivato al 9’ con l’autorete di Gallitelli. La Roma, squadra che darà fastidio a tutte le big le girone, ha dimostrato di avere le potenzialità per vincere su ogni campo. Infatti, poco dopo, è subito ripassata in vantaggio con Lutta mettendo nuovamente i giallorossi nella condizione di inseguire.

La squadra di Centoze è andata a riposo sotto di un gol ma si è subito rifatta al ritorno in campo. Merito di Arvonio, bravo a trasformare un rigore e a ridare spinta ai suoi. Sul 2-2 tutto in gioco e finale emozionante. Da segnalare soprattutto un doppio, straordinario, meraviglioso intervento di Matheus, prima su un tiro libero e poi anche sul tentativo di tap-in. Una doppia parata che vale un punto pesantissimo, anche se c’è un po’ di rammarico per le occasioni non capitalizzate e per un mancato fischio nel finale per un fallo ai danni dei giallorossi che avrebbe portato la capolista a calciare il possibile tiro libero della vittoria.

Un punto con la Roma, però, può andare bene in un torneo che si annuncia complicatissimo con tante squadre capaci di fare risultato. Nel prossimo turno la capolista andrà a far visita al Bulldog Capurso che questo pomeriggio cercherà i primi punti della propria stagione sul campo del CUS Molise.

GG TEAMWEAR BENEVENTO-ROMA C5 2-2 (1-2 p.t.)

GG TEAMWEAR BENEVENTO: Matheus, Imparato, Guerra, Morad, Arvonio, Lepre, Virenti, Botta, Milucci, Bobadilla, De Crescenzo, De Figlio. All. Centonze

ROMA C5: Marcio, Basso, Colletta, Dani Chino, Dal Lago, Colasanti, Lutta, Lavrendi, Guerini, Gallitelli, Kamel, Rosa. All. Di Vittorio

MARCATORI: 2'19'' p.t. Dani Chino (R), 8'56'' aut. Gallitelli (G), 13' Lutta (R), 3'56'' s.t. rig. Arvonio (G)

AMMONITI: Gallitelli (R), Milucci (G), Kamel (R), Dani Chino (R), Lavrendi (R), Imparato (G), Bobadilla (G), Botta (G), Arvonio (G)

ARBITRI: Diego Ramires (Lecce), Vincenzo Buzzacchino CRONO: Federica Grasso (Caserta)