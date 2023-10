Volley, B2: l'Accademia si deve accontentare di un punto con l'Ancis Villaricca Giallorosse battute al tie-break, unica consolazione il primo punto della stagione.

Ieri pomeriggio al PalaParente di Benevento, la squadra giallorossa è stata superata dall’Ancis Villaricca con il punteggio di 3-2 (25-15, 26-24, 25-22, 25-12, 15-10) nella quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una partita altalenante a fatta di alti e bassi per entrambe le formazioni, con Villaricca decisamente più vispa e pungente in avvio di gara al cospetto di un’Accademia timorosa e poco efficace. Le napoletane prendono subito il largo e chiudono con merito il primo set 25-15. Più equilibrata la seconda frazione: le giallorosse iniziano ad esprimersi su livelli migliori ed arrivano al set point sul 24-23. Proprio sul più bello, però, l’Accademia subisce la rimonta ospite e dal possibile 1-1 si ritrova sotto 0-2. Le padrone di casa accusano il colpo e Villaricca sembra avere in mano la partita sul 15-11 di metà terzo set ma di colpo l’inerzia della partita cambia. Catapano, Dell’Ermo ed Erra iniziano a martellare palla su palla e per Villaricca, penalizzata anche dall’uscita di Misceo (che poi rientrerà in campo successivamente) diventa difficile controbattere. 25-22 Accademia, partita riaperta. Nel corso della prima azione del quarto set Villaricca perde Rispoli per un problema al ginocchio, per le napoletane è un duro colpo. L’Accademia però sembra essersi scrollata di dosso le ruggini di avvio di partita e affonda i suoi colpi senza troppa fatica. 25-12, si va al tie break. La partita sembra saldamente nelle mani delle giallorosse che partono forte anche nell’ultima frazione. Sul 6-2 Dell’Ermo manda out il pallone del possibile 7-2 ed inizia un’altra partita. Villaricca torna a crederci e rosicchia man mano tutto lo svantaggio. L’Accademia perde sicurezza e tranquillità e subisce il ritorno delle avversarie che finiscono per dominare fino al 15-10 che chiude la partita.

L’Accademia registra la quarta sconfitta consecutiva stagionale ma si consola con il primo punto in campionato che smuove la classifica. Un inizio di stagione sicuramente inaspettato da interrompersi quanto prima per evitare di restare troppo attardati in classifica rispetto alle altre compagini che, intanto, hanno avuto miglior rendimento. Si torna in campo sabato prossimo nel derby con la SG Volley di S. Giorgio del Sannio .

Da segnalare nell’Accademia la prima convocazione in B2 per le giovanissime Letizia lauro e Maria Vittoria Cuoco, entrambe provenienti dal settore giovanile giallorosso.