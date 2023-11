GG Team Wear Benevento5, a Capurso arriva il primo ko che costa anche il primato Giallorossi sconfitti 3-1, inutile il gol di Boadilla nella ripresa.

Il GG Team Wear Benevento 5 è caduto a Capurso. In un match iniziato male, quasi immediato il gol del vantaggio dei padroni di casa con Lamas, la squadra di Centoze non è riuscita ad esprimersi al meglio.

Alla vigilia il DG Antonio Collarile aveva fatto cenno alla difficoltà di affrontare tre partite in pochi giorni. E’ stato buon profeta perché non si è visto il Benevento delle prime uscite. A pochi secondi dall’intervallo Botta e compagni hanno subito la seconda rete da Perri e ad inizio ripresa il colpo del ko inflitto da Leggiero. Inutile il gol di Bobadilla al 15’ perché il Capurso ha saputo portare in porto l’enorme vantaggio accumulato.

Il ko è costato ai giallorossi anche il primato conquistato dal Vitulano Drugstore Manfredonia che ha vinto 5-4 a Cesena. Ora bisognerà tornare subito a lavorare per preparare la sfida di sabato che chiuderà un trittico tremendo col match casalingo contro la Sicurlube Regalbuto.