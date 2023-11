Accademia Olimpica Furno: domenica giornata speciale per la Pasquino La campionessa paralimpica sarà premiata dopo le medaglie vinte ai Mondiali di Terni.

Domenica 5 novembre presso la sala d’armi dell’ex Colonia Elioterapica, si svolgerà un torneo di spada amichevole under 12. La gara organizzata dall’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” vedrà la partecipazione oltre che dei giovani schermitori del club sannita anche di tanti altri ragazzi provenienti da diverse società della Campania.

L’evento inizierà alle ore 9:00 con la gara di GPG riservata ai nati nel 2012-2013, a seguire saliranno in pedana gli esordienti e prime lame ed infine ci sarà l’esibizione dei “pulcini” che si sfideranno con la spada di plastica.

Momento clou della manifestazione sarà alle ore 11:30 con la presenza della campionessa di scherma paralimpica Rossana Pasquino che verrà premiata e festeggiata per aver conquistato due medaglie di bronzo ai recenti mondiali di scherma paralimpici svoltasi a Terni. Interverranno, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il delegato allo sport del Comune di Benevento Enzo Lauro, oltre ai padroni di casa Francesca Boscarelli e Dino Meglio, insieme al tutto lo staff tecnico dell’Accademia Olimpica.