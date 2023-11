Basket, B femminile: la Catillo Benevento si prepara alla prima trasferta Calandrelli: "In questo campionato nessuno ci regalerà nulla e questo deve essere chiaro".

Conquistata la vittoria all’esordio, la Catillo è pronta alla trasferta di Maddaloni per ripetere la buona prestazione dimostrata all’esordio stagionale contro Fasano.

La formazione casertana viene da due sconfitte nelle prime due uscite ufficiali di stagione, sia nel primo turno di Coppa contro il Basket Stabia e più di recente nella prima giornata di campionato contro la Magnolia Campobasso, con il punteggio di 98-48.

La Cestistica, invece, viene da una buona prestazione all’esordio, non totalmente convincente a causa di alcuni momenti di stallo che hanno portato a dei contro parziali di Fasano, rimasta in partita fino agli ultimi minuti.



Le impressioni di coach Calandrelli sull’esordio stagionale e in vista della trasferta di Maddaloni: “Per quanto riguarda la partita contro Fasano, non sono particolarmente contenta dei contro parziali presi, poiché sono sintomo di pause mentali che non possiamo permetterci. Il rovescio della medaglia è che siamo rimaste unite, senza sgretolarsi nei momenti di difficoltà. Sappiamo che dobbiamo lavorare molto per migliorare sia in fase offensiva che difensiva; ci stiamo preparando al meglio per la sfida di Maddaloni proprio cercando di migliorare questi aspetti. In questo campionato nessuno ci regalerà nulla e questo aspetto ci deve essere molto chiaro”.