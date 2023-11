La Miwa Benevento si prepara a ritornare subito in campo Sabato al Palatedeschi la sfida con Monopoli.

Ai Boars non è concesso neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta di Molfetta, ad aspettarli sabato ci sarà la Monopoli di coach Paternoster, che attualmente si trova a pari punti con i sanniti, con un record di tre vittorie in sei giornate. Giovedì sera, la Miwa ha dato ancora una volta dimostrazione delle proprie capacità e della propria compattezza dinanzi alle avversità, come già visto anche contro Salerno, in cui coach Parrillo ha dovuto fare a meno di vari elementi importanti.

Il match di sabato si prospetta altrettanto difficile, sia per i vari giocatori in dubbio (Spasojevic e Garcia su tutti), ma anche per la qualità dell'avversario. Monopoli, infatti, può vantare un roster allestito per vincere la competizione, e si presenterà al Palatedeschi forte della vittoria conquistata nel turno infrasettimanale contro Bari. I punti cardine di Monopoli sono Alvaro Merlo, playmaker che i tifosi di Benevento hanno avuto modo di conoscere due stagioni fa nella semifinale play-off contro Sala Consilina, e Giovanni Laquintana, primo terminale offensivo di Monopoli, che sta viaggiando a circa 20 punti di media, senza tralasciare l'esperto pivot argentino Diego Corral.



Le impressioni del coach della Miwa Adolfo Parrillo sulla gara di Molfetta e in vista del prossimo impegno:



“È stata una battaglia in tutti i sensi e la squadra non si è tirata indietro. Peccato per gli ultimi attacchi, eravamo in campo con un quintetto non regolare per i tanti infortuni. Speriamo ora di recuperare tutti ma non è facile visto che giochiamo già domani, affrontando tra l'altro, la squadra più forte del campionato. Non sarà affatto facile, ma so che anche in questo caso, la squadra non mollerà di un centimetro.”



I tifosi potranno garantirsi il loro posto acquistando i biglietti sulla piattaforma Go2.it, oppure presso i seguenti punti fisici:



Miwa Store in via Grimoaldo Re, 10 (BN);

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via P.S. Modesto, 36 (BN)

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via Cocchia, 3 (BN)

Il link valido per l'acquisto online dei biglietti per la sfida di sabato: https://www.go2.it/evento/asd_miwa_cestistica_benevento_vs_action_now_mono/7063



La prevendita dei biglietti sarà aperta fino alle ore 18:30 del giorno 4 novembre, cioè fino all'inizio del match.