Basket, a Benevento corsi certificati EISI per "allieva arbitro o allenatore" L'iniziativa è portata avanti da Baskin, si tratta del primo Ente Nazionale di sport inclusivi.

Sono aperte le iscrizioni per i corsi, certificati EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), come allievo arbitro o allenatore! Il corso si terrà per la prima volta a Benevento, presso la Tendostruttura Rosario Travaglione. Per partecipare è necessario iscriversi on-line scansionando il Qr-code che trovate sulla nostra locandina oppure su eisi.it Per maggiori informazioni potete scrivere una mail al Delegato Regionale E.I.S.I, Prof. Vittorio Scotto di Carlo all'indirizzo: eisi.delegatocampania@gmail.com

Il Baskin nasce a Cremona nel 2001, da un'idea del Professore di Educazione Fisica, Fausto Cappellini e dell'ingegnere Antonio Bodini, ed è un Ente di Promozione Sportiva Paralimpica del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Si tratta del primo Ente Nazionale di sport inclusivi. Il Baskin ha lo scopo di includere tutti: uomini, donne, normodotati e disabili. Ogni atleta ha il proprio ruolo, che viene stabilito in base alle capacità e abilità. Dal 2019, il Baskin è rappresentato dall'E.I.S.I. (Ente Italiano Sport Inclusivi). Tutti gli atleti di Baskin devono necessariamente essere registrati all'E.I.S.I.

Dirigenti, allenatori e arbitri di Baskin, devono seguire corsi di formazione E. I.S.I. tenuti dai Delegati delle regioni italiane.