Volley, B2: al Pala Parente derby sannita tra Accademia e SG Volley Appuntamento sabato a partire dalle 18:30.

Tempo di derby per l’Accademia Volley che domani pomeriggio al Palazzetto Mario Parente di Benevento affronterà in trasferta la SG Volley di S. Giorgio del Sannio (NA), gara valevole per la quinta giornata del campionato.

Le giallorosse, dopo aver smosso la classifica la scorsa settimana con il punto conquistato al tie break con Villaricca, sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato e puntano ad interrompere la striscia negativa di risultati di questa stagione. Ottimo inizio di torneo, invece, per le avversarie della neopromossa SG Volley, cadute la prima volta solo la scorsa settimana con la corazzata Oplonti Torre Annunziata (BN) dopo aver portato a casa tre successi pieni nei primi tre turni stagionali.

L’Accademia, che ha comunque mostrato qualche piccolo segnale di crescita da inizio stagione, è chiamata al cambio di marcia per non veder allontanarsi la zona salvezza, in questo momento primo obiettivo da salvaguardare, ed una vittoria nel derby di domani consentirebbe alla formazione beneventana di accorciare il distacco dalla quartultima posizione e dalle squadre più avanti in classifica. Per la SG Volley, invece, la gara rappresenta l’occasione per sfruttare il momento positivo in campionato e portare a casa altri punti preziosi.

Si giocherà al Palazzetto Mario Parente di Benevento a partire dalle ore 18.30.