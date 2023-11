GG Team Wear Benevento 5, col Regalbuto conta solo vincere Dopo il ko di Capurso la squadra di Centoze è chiamata al pronto riscatto.

Non c’è altra strada che la vittoria per cancellare la sconfitta di Capurso. Il GG Team Wear Benevento 5 tornerà in campo questo pomeriggio per sfidare, tra le mura amiche del Palatedeschi, il Regalbuto. Fischio d’inizio alle 16:00 per un match in cui sarà vietato sbagliare.

“Siamo molto amareggiati per la sconfitta di mercoledì, abbiamo sprecato troppe occasioni importanti” ha spiegato alla vigilia José Bobadilla. “Domani affrontiamo una gara complicata: sappiamo che il Regalbuto è un’ottima squadra. Se esprimiamo il nostro gioco, possiamo portare a casa i tre punti. Personalmente? Ho ancora tanto da migliorare e lavorare per dare un contributo importante al gruppo”.