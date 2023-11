Basket, derby cittadino tra Smile Benevento e AP Libertà Appuntamento domenica alle 17:30 al Palatedeschi

Domenica 5 novembre sarà derby per la Smile Basket Benevento che al Palatedeschi di Benevento affronterà la Ap Libertà nella gara valevole per la quinta giornata di andata del campionato Divisione Regionale 2.



I gialloblù - dopo la sconfitta del turno infrasettimanale contro Capo Miseno, in una partita molto intensa da un punto di visita fisico, ma anche mentale - sono pronti a ripartire e provare a conquistare i due punti di una partita che sicuramente non sarà semplice, sia per il valore degli avversari ma sopratutto perché, come risaputo, i derby sono sempre molto ostici ed imprevedibili.

Per la partita di domani dovrebbero rientrare gli indisponibili dell ultimo turno ossia Cesare Accettola e Valerio Panella, ma non sarà della partita il play Cuozzo che ha riportato un trauma contusivo al piede destro. Vi aspettiamo tutti al Palatedeschi per uno splendido pomeriggio di sport tutto beneventano.