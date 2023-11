GG Team Wear Benevento 5, al Palatedeschi battuto il Regalbuto I sanniti si sono imposti per 4-3 riscattando la sconfitta subita col Capurso.

La sconfitta col Capurso è cancellata. Il GG Team Wear Benevento 5 ha reagito immediatamente battendo tra le mura amiche del Palatedeschi il Regalbuto per 4-2.

Giallorossi che sono partiti bene e hanno trovato il vantaggio grazie ad Arvonio. Il raddoppio della squadra di Centoze è arrivato al 9’ con il solito De Crescenzo, ma il doppio vantaggio è durato pochissimo. Capuano ha accorciato le distanze sfruttando la distrazione di Matheus e compagni. I padroni di casa sono stati bravi a non accusare troppo il colpo e a superare il momento di difficoltà piazzando la zampata del 3-1 con Morad Mallouk.

Nella ripresa a mettere il sigillo sulla sfida è arrivata la rete di Imparato, al suo primo gol in giallorosso, per il 4-1. Ci ha pensato il mai domo Capuano a riaprire la sfida realizzando la seconda rete per i siciliani che, poco dopo, si sono portati a meno uno col gol di Parra. La squadra di Centoze è riuscita comunque a portare a casa l’intera posta in palio nonostante abbia concesso troppo ad una squadra che andava punti prima vista le occasioni create.

GG TEAMWEAR BENEVENTO-SICURLUBE REGALBUTO 4-3 (3-1 p.t.)

GG TEAMWEAR BENEVENTO: Matheus, De Crescenzo, Arvonio, Imparato, Mallouk, Lepre, Virenti, Caliendo, Milucci, Bobadilla, Guerra, De Figlio. All. Centoze

SICURLUBE REGALBUTO: Fichera, Campagna, Parra, Capuano, Walace, Leotta, Salvatore, Rosone, Ferrante, Vitale, Ogata, Castrogiovanni. All. Gamiddo

MARCATORI: 00'14'' p.t. Arvonio (G), 9'32'' De Crescenzo (G), 9'53'' Capuano (S), 15'52'' Mallouk (G), 4'10'' s.t. Imparato (G), 9'34'' Capuano (S), 18'02'' Parra (S)

AMMONITI: Milucci (G), Ferrante (S), Salvatore (S)

ESPULSI: 14'00'' p.t. Fichera (S) per espulsione diretta

NOTE:

ARBITRI: Antonella Manca (Sassari), Stefano Prisco (Lecce) CRONO: Francesco Pannese (Ariano Irpino)