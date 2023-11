Volley, B2: l'Accademia va ko anche nel derby sannita con il San Giorgio Risultato netto per la squadra del presidente Camerlengo.

Continua il momento no dell’Accademia Volley. Ieri pomeriggio, al PalaParente di Benevento, la squadra giallorossa è stata superata in trasferta dalla SG Volley di San Giorgio del Sannio con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-20, 25-14) nel derby valevole per la quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una partita che ha visto la formazione sangiorgese sempre con il vento in poppa e con il pallino del gioco in mano, trascinata dal suo capitano Carlozzi protagonista della gara. L’Accademia ha confermato tutte le difficoltà del momento, riuscendo soltanto a tratti ad esprimere il proprio gioco e le proprie qualità e ha profuso il massimo sforzo soprattutto nel secondo set quando è riuscita a portarsi 18-19, dando l’impressione di poter rientrare in gara. Invece si è trattato solo di una fiammata perché, da quel momento in poi, la SG Volley ha ripreso in mano la partita conducendola con tranquillità fino al termine.

L’Accademia registra la quinta sconfitta consecutiva in campionato e resta ancora a secco di vittorie in questa stagione, un momento decisamente negativo al quale è necessario porre fine quanto prima, già a partire dal prossimo impegno casalingo con Castellaneta (TA), per non vedere compromettersi troppo la situazione in zona retrocessione. La SG Volley conferma invece l’ottimo inizio di torneo con la quarta vittoria in cinque gare e tutte le positive indicazioni che aveva mostrato finora in tutte le precedenti uscite.

Tabellino SG Volley S. Giorgio del Sannio – Accademia Volley

Parziali: 25-18, 25-20, 25-14

SG Volley: Lamparelli 7, Castellano 12, Gallo ne, Carlozzi (K) 16, Colella ne, Gentili 5, Carbone (L), Cagnetta ne, Spigarolo 3, Salpietro 11 . All. F. Franzese.

Accademia: Gernone 2, Tufo (L2), De Santis ne, Tenza, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 4, Erra 10, Cona (L1), Catapano 2, Dell’Ermo 10, Kaplenko ne, Pastore 4, Nibali ne, Mottola ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.