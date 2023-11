Miwa Benevento, grande vittoria contro Monopoli I sanniti dominano al Palatedeschi riscattando il passo falso di Molfetta.

I Boars riscattano subito la sconfitta di Molfetta e lo fanno con una prestazione ai limiti della perfezione su entrambi i lati del campo, grazie ad una circolazione palla impeccabile ed una difesa ben consolidata. Monopoli paga le basse percentuali al tiro, rispetto ad una Miwa capace di realizzare con il 33% dall'arco.



Miwa che parte forte con Rianna, autore dei primi 5 punti realizzati dai sanniti, ma anche Ferretti e Ndour, che dominano il pitturato, e gli esterni Puca e Castellitto. Monopoli riesce a rimanere in partita grazie a Bini e Natalini, i principali terminali offensivi della squadra ospite nel primo quarto, che si chiude con la Miwa in vantaggio sul 27-16.



I Boars, dopo un timeout chiamato ad inizio quarto da Coach Parrillo, riescono a trovare spesso e volentieri il canestro, allungando sul +15 a metà quarto. Monopoli ritrova vita grazie a Vanni Laquintana che si accende e in pochi minuti realizza 10 punti consecutivi, permettendo ai suoi di ridurre notevolmente il distacco. Si rientra negli spogliatoi con la Miwa sempre avanti, sul 44-37.



Nel terzo quarto la Miwa prende definitivamente il largo; un gioco corale ed una circolazione palla fluida, combinata con una difesa solida e ben organizzata, permettono ai sanniti di allungare sul +17 respingendo qualsiasi tentativo di rimonta da parte degli ospiti, costretti ad entrare nell'ultimo quarto con il punteggio di 69-52.



Nel quarto quarto la Miwa gestisce il vantaggio, toccando anche il +22. A fine partita Monopoli addolcisce il distacco, con il risultato di 84-69.



I tabellini



Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 10; Gruosso A. N.E.; Quarta S. 17; Spasojevic S. N.E.; Jacimovic M. 0; Ndour R. 9; Lazzari V. 2; Ferretti A. 23; Puca E. 5; Riviezzo Y. 0; Castellitto A. 15; Garcia T. 3; Coach Adolfo Parrillo.



White Wise Monopoli: Idiaru E. 2; Filipovic J. 2; Merlo A. 10; Ravelli A. 0; Annese M. N.E.; Laquintana G. 15; Annese A. 0; Obinna N. 10; Bini M. 19; Fernandez F. 6; Natalini A. 5; Coach Antonio Paternoster.