GS Meomartini, dopo il ko di Nola arriva la vittoria con Potenza Due match completamente diversi ma la reazione della squadra di Tipaldi è stata ottima.

Doppio impegno settimanale per il G.S. Meomartini nel campionato di Divisione Regionale 1. Giovedì 2 novembre la formazione beneventana è stata sconfitta a Nola con il punteggio di 68-60. Sabato 4 novembre, invece, i beneventani hanno vinto nettamente in casa contro il Grizzly Pignola Potenza per 76-50.

I due match hanno avuto uno svolgimento completamente diverso e grande è il rammarico in casa Meomartini per la brutta prestazione offerta a Nola. Vincenzo Musto e compagni hanno iniziato la gara in trasferta con scarsa determinazione, subendo subito un parziale di 8 a 0. Grazie ad alcune giocate di Giovanni Campanelli (certamente il migliore dei suoi) la squadra beneventana è rimasta in partita: il

punteggio all'intervallo lungo era 30-25 per il CAP Nola.

Al rientro delle squadre in campo, la formazione del presidente Capitanio è apparsa irriconoscibile ed i padroni di casa sono volati in poco tempo sul +17. A questo punto coach Tipaldi, per ottenere una reazione dai suoi atleti, ha tentato un gesto imprevisto, sostituendo l’intero quintetto in campo per un paio di minuti. La provocazione ha sortito i suoi effetti visto che, con un'ottima fase difensiva, il G. S. Meomartini riusciva a recuperare e portarsi a -2 a metà quarto quarto. I beneventani, a questo punto, in più occasioni si sono avvicinati al pareggio, ma senza sfruttarle. Quindi i padroni di casa riuscivano a conquistare la vittoria, soprattutto grazie ad una maggior precisione ai tiri liberi. In casa Meomartini doppia cifra per Giovanni Campanelli (19 punti), Italo Campanelli (11) e Mario Iannella (11).

Ben diversa la prestazione offerta dagli atleti beneventani sabato 4 novembre in casa contro il Grizzly Pignola. Con un'ottima prova difensiva e con un gran lavoro di squadra la vittoria del G. S. Meomartini non è praticamente mai stata in discussione. Già all'intervallo lungo il vantaggio dei beneventani era di 15 punti (38-23). Coach Tipaldi, quindi, ha potuto ruotare tutti i suoi giocatori sul parquet ed ha potuto giocare gli ultimi due minuti di gara con ben 5 under (tutti classe 2006) in campo. In casa Meomartini doppia cifra per Alessandro Del Sordo (20 punti), Vincenzo Musto (19) e Mario Iannella (10). La formazione beneventana tornerà in campo sabato prossimo per il settimo turno di campionato: alle 18.30 ospiterà il Minibasket Battipaglia.

Questi i tabellini del GS Meomartini dei due match:

CAP Nola - G. S. Meomartini 68-60

G.s. Meomartini: Caccialino, Campanelli G. 19, Campanelli I. 11, De Gennaro, De Lorenzo, De Rienzo, Del Sordo 8, Donatiello 5, Iannella 11, Musto 6, Sorda n.e., Trofa. All. Tipaldi

G. S. Meomartini - Gryzzli Pignola 76-50

G. S. Meomartini: Caccialino, Campanelli G. 9, Campanelli I. 9, De Gennaro 2, De Rienzo, Del Sordo 20, Donatiello 7, Iannella 10, Intorcia, Musto 19, Sifo, Sorda. All. Tipaldi