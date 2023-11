GG Team Wear Benevento 5, Centoze: "I miei ragazzi hanno mostrato carattere" "Fondamentale chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio dopo l'espulsione del loro portiere".

Il successo col Regalbuto ha scacciato via, almeno in parte, gli incubi della sconfitta col Capurso. Nell’ultima parte della gara c’è stato il ritorno degli avversari ma il 4-3 finale vale tantissimo. Tre punti per restare in scia alla capolista e morale in vista dei prossimi match. "E' stata una partita difficile perché il Regalbuto gioca bene – spiega mister Andrea Centonze.- Siamo andati subito in vantaggio ma poi abbiamo sofferto molto, il loro quattro-zero con gli uomini in mezzo alle linee ci hanno messo molto in difficoltà. Ho dovuto, infatti, chiamare time out per riorganizzarci ed abbiamo preso le contromisure. Fondamentale chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio dopo l'espulsione del loro portiere. Mi sono arrabbiato ad inizio ripresa ma poi, nel complesso, abbiamo gestito bene, contenendo bene anche il loro power play. Sono tre punti importanti e siamo contenti, perché venivamo da una sconfitta e non è mai piacevole. C'è da lavorare veramente tanto, riflettendo anche sui quei primi 7-8 minuti iniziali. Complimenti al Regalbuto per la prestazione, ma anche ai miei ragazzi per la voglia e il carattere che hanno mostrato".

Tra i protagonisti anche Mario Imparato che ha le idee chiare. "E' stata una vittoria importante contro un'ottima avversaria. Siamo stati bravi a leggere i momenti della sfida e portare a casa un successo fondamentale per ripartire. Contento anche del mio primo gol con questa maglia: ne faccio pochi e sono felice ci fosse mio figlio a vederlo. A Benevento mi sono trovato benissimo dal primo momento e sono convinto che questa è la strada giusta per arrivare dove vogliamo".