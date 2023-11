Miwa Benevento, Parrillo prepara la trasferta nella tana del Lucera L'obiettivo è presentarsi alla sfida recuperando tutti gli acciaccati.

Archiviata la convincente vittoria contro Monopoli tra le mura amiche, i Boars si preparano alla prossima sfida, cioè l'impegnativa trasferta di Lucera. Gli avversari si presenteranno in campo con il sangue agli occhi, in seguito alla sconfitta arrivata nel derby contro l'Adria Bari nei minuti finali del match.

Attualmente, Lucera si trova ottava con due vittorie ed è alla ricerca di punti per cercare di distaccare le zone basse della classifica. Le due vittorie conquistate dai prossimi avversari dei boars sono arrivate nei derby contro Brindisi e Mola, grazie alle solide prestazioni del playmaker Umberto Gramazio e di Shaquille Hidalgo, fin qui autore di cifre pari a 17 punti di media.

La Miwa, d'altro canto, si trova sesta in solitaria con otto punti conquistati e con la terza posizione nel mirino, distante una sola vittoria.

Dopo il tour de force di tre partite in sette giorni, l'obiettivo è quello di reintegrare in squadra tutti gli indisponibili per presentarsi al completo alla sfida contro Lucera ed allungare la striscia di successi.