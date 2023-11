Il GG Team Wear Benevento 5 fa visita all'Itria Ancora una trasferta pugliese per la squadra giallorossa.

Il GG TeamWear Benevento 5 torna in Puglia. La squadra di Andrea Centonze, domani alle 16, sarà ospite dell’Itria. Davide Copat (Pordenone) e Daniel Fior (Castelfranco Veneto) saranno gli arbitri del match, Jacopo Giannelli (Bari) il crono.

"Abbiamo lavorato bene questa settimana, era importante tornare a vincere contro il Regalbuto perché venivamo da una sconfitta e un pareggio - le parole di Morad Malouk.- Personalmente sto bene, questa categoria è nuova per me, sono fiducioso nel fare una grande stagione: qui a Benevento sto benissimo, sento la fiducia dell’allenatore e per un giocatore è una cosa fondamentale per poter aiutare la

squadra. Domani sarà una partita complicata, perché il loro modo di giocare mette in difficoltà tutti - conclude il giocatore.- Abbiamo lavorato tanto e vogliamo portare i tre punti a casa".