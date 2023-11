Vittoria esterna per la Smile Basket Benevento sul campo del CUS Napoli I sanniti si sono imposti 58 a 55 con 21 punti di Accettola e 20 di Cavuoto.

Ci si aspettava una partita combattuta contro il CUS Napoli per la Smile Basket Benevento, entrambe a sei punti in classifica, e così è stato. Partita caratterizzata da alcune assenze pesanti, ma che ha messo in mostra la forza di un gruppo che anche nelle difficoltà ha saputo compattarsi e riuscire a portare a casa la posta in palio.

Un primo quarto giocato sottotono che ha visto il CUS Napoli chiudere in vantaggio con il punteggio di 15 a 8. Nel secondo quarto è emerso tutto il valore tecnico della Smile ma, sopratutto, un gioco rapido e fluido che ha visto gli ospiti dare uno strappo significativo al periodo di gioco, chiuso con il punteggio parziale di 10 a 23.

Il terzo e quarto periodo sono stati giocati sul filo dell equilibrio ma in cui, ancora una volta, i ragazzi gialloblù hanno avuto la meglio nei secondi finali di partita , a riprova della voglia del gruppo di non arrendersi e della capacità di saper gestire, nei momenti chiave della partita, le situazioni di gioco in cui la palla scotta sicuramente di più.

Soddisfatto della presentazione della sua squadra coach Pietro Iarriccio : “Sono molto contento dell impegno e della voglia che i ragazzi hanno messo sul parquet del CUS Napoli. Non è stata per noi una partita semplice perché venivamo da due settimane, non solo dispendiose da un punto di vista fisico, ma soprattutto piene di infortuni ed acciacchi. Ho visto però i miei ragazzi cercare la vittoria, andando anche oltre queste problematiche, e battersi come dei leoni: questo per me - e per tutta la società - è un segnale molto incoraggiante che indica come in breve tempo questi ragazzi si siano legati alla causa ed ai nostri colori.

Ripeto e rimarco che questa squadra ha bisogno di un po’ di tempo, ma sono certo che quando sarà in condizioni fisiche buone ed al completo ci regalerà soddisfazioni ancora più grandi”.

Prossimo appuntamento domenica 19 novembre ore 17:30 al Palatedeschi per l’importantissimo match casalingo che vedrà opporsi la Smile Basket Benevento alla prima in classifica, la Aragona Santa Maria a Vico.



CUS Napoli 55 - Smile Basket Bn 58

Tabellini : Accettola 21, Cavuoto 20, Ricciardi 11, Panella 4, Zeoli 2, Varricchio, Salerno, Servodio, Rossi. All. Pietro Iarriccio