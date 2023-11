GG Team Wear Benevento 5, con l'Itria due butti buttati nella ripresa Dopo il doppio vantaggio del primo tempo, una sciocchezza di Matheus ha penalizzato i giallorossi.

Due punti pesantissimi lasciati per strada. Il GG Team Wear Benevento 5 è tornato dalla trasferta sul campo dell’Itria con l’amaro in bocca tipico di chi poteva sicuramente fare meglio. Gli uomini di Centoze non hanno capitalizzato un doppio vantaggio maturato nella prima frazione di gioco. La firma è stata quella prestigiosa di Nicola Arvonio, capace di andare a segno due volte.

Al 6’ruba palla a Prats, manda al bar un avversario e punisce col mancino il non perfetto intervento di Micoli. All’ultimo secondo del primo tempo il numero 17 ha regalato un’altra gemma. Rimessa laterale di Millucci, tacco di Arvonio e tutti in piedi ad applaudire una giocata meravigliosa.

Le due magie però non sono bastate. Nella ripresa a dare il via alla rimonta dei padroni di casa è una grandissima ingenuità di Matheus. Il portiere brasiliano prova a ripartire giocando al piede, perde palla e tocca Punzi. Il rosso è solo l’immediata conseguenza di una sciocchezza colossale.

I due minuti di inferiorità numerica costano il gol di Rosato. Poi ad un secondo dalla sirena e dalla conquista dei tre punti è arrivata la beffa atroce. Itria col portiere di movimento, Punzi trova lo spazio per l’unica conclusione che può permettersi e va a segno grazie ad una beffarda deviazione che beffa Lepre. Finisce 2-2 e se c’è una squadra che può recriminare è quella giallorossa.

ITRIA - BENEVENTO 2-2 (0-2 p.t.)

ITRIA: Micoli, Punzi, Bruno, Ricci, Recanses, Felice, Ricci, Pereira, Rosato, Jordi Prats, Lacatena, Laddomada All. Convertini

BENEVENTO: Dias, Imparato, Milucci, Bobadilla, Arvonio, Lepre, Virenti, De Crescenzo, Caliendo, Mallouk, Guerra, De Figlio All. Centonze

MARCATORI: 6'00'' p.t. Arvonio (B), 19'00'' Arvonio (B), 14'00'' s.t. Rosato (I), Punzi 20'00'' (I)

AMMONITI: Micoli (I), Virenti (B), Bobadilla (B), Arvonio (B)

ARBITRI: Davide Copat (Pordenone) Tommaso Vallecaro (Salerno) CRONO: Jacopo Giannelli (Bari)