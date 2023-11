Basket, B femminile: primo ko per la Catillo Benevento La banda Calandrelli cade nella sfida contro Ariano Irpino.

Dopo i primi due quarti dominati dagli ospiti, la Catillo Cestistica Benevento rientra in partita nell'ultimo quarto grazie ad un'efficace difesa a zona ed un pressing asfissiante a tutto campo, dimostrando tutta la propria forza e uscendo sconfitta dal match a testa alta.

Nella prima frazione la Catillo parte sottotono, gli ospiti si impongono sotto canestro grazie alla francese Lemongang e si portano subito avanti di 7 lunghezze. Benevento riprende contatto grazie ad Aurora Montella che con le sue iniziative riporta in partita la sua squadra. Ariano trova anche canestri dall'arco e produce un buon distacco. Due liberi di Van Beers chiudono il quarto sul primo parziale di 11-24.

Secondo quarto che vede una reazione della Catillo grazie a D'Avanzo e Van Beers che cercano di ridurre lo svantaggio. La squadra ospite, d'altro canto, riesce ancora ad imporsi nel pitturato grazie a Guilavogui e Lemongang, autrici di due ottime prestazioni complessive. Si entra negli spogliatoi sul 22-44.

Nel terzo quarto 5 la Catillo dà segnali di ripresa, rispondendo bene agli attacchi di Ariano Irpino. Il singolo parziale si conclude sul 16 pari grazie ad un ottimo gioco corale della Cestistica che mostra le proprie vere potenzialità, chiudendo Il terzo periodo sul 40-60.

La banda Calandrelli, però, offre un ultimo quarto spettacolare in attacco ma soprattutto in difesa avvicinandosi notevolmente agli ospiti. L'altissima intensità difensiva e il pressing a tutto campo permettono alla Catillo di ridurre il distacco, mettendo a dura prova Ariano Irpino, portando le cinghialesse sul -14 a 3' dal termine. Negli ultimi due minuti Ariano crolla definitivamente e Benevento arriva a -7, ma il tempo a disposizione è poco; il risultato finale recita 60-67 in favore della Virtus Ariano Irpino.



I tabellini



Catillo Srl Cestistica Benevento: Rizzica A. 3; Montella A. 11; Aversano M. 0; Zanchiello M 2; Pasquariello C. N.E.; Zanchiello A. 8; Van Beers B. 20; Sandullo C. N.E.; Manganiello A. 2; Zambottoli E. N.E.; D’Avanzo A. 14; Eddine S. 2; Coach Valentina Calandrelli.



Virtus Ariano Irpino: Moretti E. 12; Tsiubyk N. 12; Albanese A. 4, Ferraretti A. 4; Guilavogui J. 9; Armenti V. N.E.; Pastore S. N.E.; Lemongang N. 16; Mastrotaro C. 11; Coach Antonio Bellizzi.