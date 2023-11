Miwa Benevento, a Lucera arriva una pesante sconfitta I sanniti partono bene ma si spengono alla distanza.

Dopo un primo tempo fatto di sostanziale equilibrio, la Cestistica Benevento crolla nel terzo in seguito ad una prestazione sottotono su entrambi i lati del campo.

La Miwa parte forte con un parziale di 10-2 , arrivando ad un minuto e mezzo alla fine del quarto sul punteggio di 10-19 grazie ai punti nel pitturato di Ndour. In uscita dal timeout Lucera trova ritmo trascinata da un Hidalgo in ottimo spolvero, chiudendo il quarto sul punteggio di 16-19.

Il secondo quarto vede le due squadre giocare sempre punto a punto, la Miwa in un primo momento allunga grazie alle due triple di Puca; i locali, invece, trovano punti dall'arco a fine quarto dalle mani di Di Ianni. Il primo tempo si chiude sul 35 pari.

In uscita dagli spogliatoi la Miwa risulta molto imprecisa in fase di costruzione offensiva, concedendo vari punti in contropiede agli avversari, che creano un distacco consistente anche grazie alle altissime percentuali dall'arco. La fine del terzo periodo vede gli ospiti in vantaggio sul 62-43.

Nell'ultimo periodo i sanniti crollano definitivamente e Lucera ne approfitta per aumentare il distacco. Il match si chiude con un perentorio 84-52.



I tabellini



Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 6; Quarta S. 7; Castellitto A. 0; Spasojevic S. 2; Jacimovic M. 4; Ndour R. 8; Lazzari V. 0; Ferretti A. 8; Puca E. 7; Riviezzo Y. N.E.; Della Pia M. N.E.; Garcia T. 10; Coach Adolfo Parrillo.



Sveva Pallacanestro Lucera: Cesana D. 9; Nuhanovic A. 1; Elez K. 20; Gramazio U. 4; Coluccino S. 0; Coralic S. 11; Olivieri C. 0; Alvisi W. 0; Hidalgo S. 22; Di Ianni A. 17; Di Mario M. 0; Carriera L. 0; Coach Cristian Vigilante.