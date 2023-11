Miwa Benevento, Parrillo: "Bisogna fare tesoro di questa sconfitta" I sanniti sono stai travolti dal Lucera. Nel prossimo turno match contro il fanalino di coda Mola.

“Se pensi di poter giocare con sufficienza solo perché hai vinto giocando bene le ultime gare, significa che dobbiamo ritornare immediatamente ad essere umili altrimenti non andiamo da nessuna parte.” Parole di coach Adolfo Parrillo nel posto partita della sfida contro Lucera. I boars hanno subito un pesante ko nonostante una buona partenza. Alla lunga i sanniti si sono spenti e i pugliesi hanno dilagato fino al più 32 dell’84 a 52 finale. “Non posso neanche parlare di un cattivo approccio -ha sottolineato il tecnico- perché avevamo iniziato bene la gara, muovendo la palla e trovandoci ben accoppiati in difesa. Poi il buio. Ora bisogna assolutamente fare tesoro di quanto fatto e azzerare questa brutta sconfitta”.

Un blackout sicuramente preoccupante. Bisognerà sicuramente analizzare con calma quanto accaduto e porre rimedio già nel prossimo turno contro il fanalino di coda Mola New Basket. Attualmente la Miwa Energia Cestistica Benevento ha 8 punti in classifica e occupa la sesta posizione a due lunghezze da Avellino. In testa c’è a punteggio pieno (16) Molfetta che guida con quattro punti di vantaggio su Angri, Salerno e Corato.