Stelle al Merito Sportivo del CONI, martedì 21 novembre la consegna Tra i premiati i rugbysti Cioffi e Cozzi, il Benevento 5 e la Miwa Cestistica Benevento.

Sarà celebrata martedì 21 novembre 2023 alle ore 17 nell’Aula Magna dell’Università “Giustino Fortunato” in Benevento la “28 a Festa delle Stelle al Merito Sportivo” del CONI. Nell’evento saranno consegnate le benemerenze che il CONI Nazionale annualmente assegna a

dirigenti, tecnici e società sportive per i risultati conseguiti, per la diffusione dei “Valori dello Sport”, per la promozione delle attività e della cultura sportiva.

Numerosi i premi. Una Stella d’Oro: a Paolo Serino per il ciclismo. Due Stelle di Bronzo: a Fioravante Bosco per la FIGC e alla società U.S. Dilettantistica Apice Calcio 1964. Una Palma di Bronzo al Merito Tecnico: a Bruno Annecchiarico per la pallacanestro. Tre Medaglie di Bronzo al Valore Atletico: a Massimo Cioffi e Francesco Cozzi per il rugby, Diodoro Colarusso per la pesca sportiva.

Riceveranno Premi Speciali: Nicola Pocino cronometrista under 105, Miwa ASD Cestistica Benevento (FIP), Benevento 5 (FIGC), Ruzzola del formaggio di Pontelandolfo. Saranno consegnati, inoltre, i Gladiatori Sannita a Luigi Trusio giornalista e ad Andrea Rillo

Presidente e sponsor sportivo. L’Università “Giustino Fortunato” consegnerà il Fortunato d’Oro a Samantha Zago quattrocentista.

Il Panathlon di Benevento consegnerà il premio Stile e Professionalità a Emilio Tirelli.

Alla manifestazione interverranno il Presidente Regionale del CONI Campania Sergio Roncelli, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, per il Comune di Benevento il Sindaco Clemente Mastella ed il Delegato allo Sport Enzo Lauro, il Consigliere Nazionale dell’ANSMeS Associazione Nazionale delle Stelle al Merito Sportivo Giuseppe Maio, il Magnifico Rettore Giuseppe Acocella e il Prof. Paolo Palumbo per l’Università “Giustino Fortunato”.