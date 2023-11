Miwa Benevento, contro Mola bisogna tornare al successo Il match è in programma sabato alle 18:30 al Palatedeschi.

Dopo la brusca caduta di domenica scorsa a Lucera, la Cestistica Benevento si prepara al match contro la New Basket Mola, unica squadra ancora a secco di vittorie. Sebbene sulla carta la sfida possa sembrare facile, come ben si sa la B Interregionale non permette momenti di relax, per cui sarà importante per coach Parrillo e i suoi ragazzi mantenere alta la concentrazione, sia in settimana che durante la partita. Domenica scorsa, infatti, i primi due quarti erano stati interpretati bene dai sanniti, per poi crollare nel terzo quarto e perdere punti preziosi in ottica terzo posto, che però rimane sempre ad una vittoria di distanza. Come già detto, Mola viene da un periodo alquanto difficile, non essendo ancora riuscita a trovare la prima vittoria stagionale. La scorsa giornata, però, la formazione pugliese ci era andata molto vicino nel derby con l’Adria Bari, subendo però un parziale di 32-15 nell’ultimo quarto, rimandando la prima gioia stagionale per Barnaba e compagni. I punti cardine di Mola sono, appunto, il capitano Giacomo Barnaba, centro classe ‘96 che sta viaggiano a 17 punti di media, ed il play Andrea Birra; la Miwa invece potrà contare sulle prestazioni di Alete Ferretti, fin qui autore di 14 punti di media, che ha rilasciato le sue sensazioni in vista del match di sabato, invitando i tifosi al palazzetto. Queste le sue parole:



“Ciao a tutti i tifosi Miwa, sono Alete Ferretti Ala Grande della Miwa. Sabato giochiamo una partita importantissima al Palatedeschi alle ore 18.30 contro Mola Di Bari dove dovremmo riscattarci dopo la brutta prestazione collettiva contro Lucera. Accorrete al palazzetto numerosi (e rumorosi) , vi aspettiamo, abbiamo bisogno di voi! Forza Miwa!"



I tifosi potranno garantirsi il loro posto acquistando i biglietti sulla piattaforma Go2.it, oppure presso i seguenti punti fisici:



Miwa Store in via Grimoaldo Re, 10 (BN);

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via P.S. Modesto, 36 (BN)

Bar Tabacchi Fratelli Collarile in Via Cocchia, 3 (BN)

Questo il link per acquistare online i ticket validi per la prossima sfida dei boars:



https://www.go2.it/evento/miwa_cestistica_benevento_vs_mola_new_basket_2012/7117



La prevendita dei biglietti sarà aperta fino alle ore 18:30 del giorno 18 novembre, vale a dire sino all'inizio del match.