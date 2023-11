Basket, B femminile: la Catillo si prepara all’ostica trasferta di Taranto Dopo la prima sconfitta stagionale la squadra sannita è pronta a tornare a dare battaglia.

Metabolizzata la prima sconfitta stagionale, la Catillo deve ritrovare le forze in vista della sfida con Taranto, squadra a pari punti con le sannite, che viene dalla netta sconfitta in casa della Magnolia Campobasso con il punteggio di 67-45. Dopo la sconfitta casalinga contro Ariano Irpino, fatta da i primi due quarti sottotono e gli ultimi due nettamente in crescendo, la banda Calandrelli vorrà riconfermare l’ottima reazione vista nell’ultimo quarto della scorsa gara e ritornare alla vittoria già a partire dalla sfida di sabato, che risulta già importante ai fini della classifica e si prospetta alquanto complicata.Taranto, infatti, è una delle formazioni di vertice ed ha come punti cardine le due ucraine Smaliuk ed Ivaniuk, le quali stanno viaggiando oltre la doppia cifra di media punti a partita. La Cestistica Benevento, d’altro canto, può contare sulle solide prestazioni di Bente Van Beers, autrice di 17.7 punti di media in queste prime tre giornate, e della guardia Andreana D’Avanzo, la quale ha rilasciato una dichiarazione sulle condizioni della squadra in vista del match di sabato:

“Sabato ci aspetta un'altra partita impegnativa, così come lo saranno tutte da qui alla fine, ed è questo quello che dobbiamo capire. Noi non possiamo permetterci di avere cali mentali, siamo una squadra che ha dimostrato di poter far bene e si è visto contro Ariano dove abbiamo reagito tutte insieme per ricucire l'ampio divario che si era creato e, pur avendo perso la partita, ne siamo uscite a testa alta. Questo lo dobbiamo portare con noi, è un aspetto che ci deve contraddistinguere sempre e in vista della partita con Taranto dobbiamo partire dall'ultimo quarto giocato contro Ariano, con la stessa grinta e determinazione e con la consapevolezza che possiamo dare veramente tanto. Siamo una squadra che sta crescendo, giorno dopo giorno, in ogni allenamento e sappiamo che ogni partita è a sè, non ci sono partite facili o difficili, dipende solo da noi, dal nostro approccio alla partita. Io credo nella mia squadra e sabato c'è bisogno del contributo di tutte, ognuna di noi è importante per poter portare a casa i due punti.”