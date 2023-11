Volley, B2: l'Accademia fa visita all'Oplonti Torre Annunziata La squadra di coach Ruscello sfida una delle favorite del girone.

Difficile trasferta per l’Accademia Volley che domani pomeriggio affronterà l’Oplonti Torre Annunziata (NA), gara valevole per la settima giornata del campionato. Si tratta di un impegno molto complicato per le giallorosse che dovranno fare i conti con la voglia di riscatto di Oplonti, caduto per la prima volta in questa stagione nel big match della scorsa settimana a Bisceglie e che è costato anche il primato in classifica alla formazione napoletana. La squadra guidata da Ciro Alminni resta comunque una delle candidate principali alla vittoria finale del torneo, potendo contare nel proprio organico su atlete di grande esperienza e qualità.

Non poteva esserci quindi avversario peggiore per l’Accademia che, invece, vive un momento decisamente negativo. Ancora a secco di vittorie e con un solo punto in classifica, la formazione beneventana ha bisogno di interrompere quanto prima questa striscia di risultati per potersi rilanciare in chiave salvezza, ma i pronostici della partita sono comunque a favore della formazione di casa e servirà davvero un’impresa per centrare un risultato positivo. Si giocherà alla Palestra I.C. Parini – Rovigliano di Torre Annunziata a partire dalle ore 17.30.