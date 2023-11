GG Team Wear Benevento 5, al Palatedeschi travolto il Cus Molise Dominio giallorosso nel primo primo tempo, poi un blackout prima della goleada finale.

E' arrivato l'immediato riscatto. Il GG Team Wear Benevento 5 è tornato al successo. Lo ha fatto in maniera convincente mettendo in discesa la contesa già nel primo tempo. La squadra di Centoze ha fatto quello che doveva sopperendo anche alla pesante assenza del portiere Matheus espulso nella trasferta di Martina Franca. Qualche difficoltà per sbloccare il risultato, poi in seguito al gol di Arvonio ha dilagato con Morad Mallouk e Bobadilla. Una mazzata per il Cus Molise che in avvio di ripresa si è visto costretto a tentare la carta del portiere di movimento per provare a rientrare. Tattica rischiosa che ha dato solo in parte i frutti sperati. Ai gol di Turek e Bocca ha risposto subito Milucci. Bocca con la doppietta ha riportato ancora in scia i molisani, ma i giallorossi hanno chiuso la pratica rispondendo subito con Imparato e in seguito con la doppietta di Guerra fissando il punteggio sul 9-3.

Successo che vale tre punti pesanti utili ad avvicinare, almeno per qualche ora la capolista Vitulano Drugstore Manfredonia a meno uno, e soprattutto a difendere la seconda piazza.

GG TEAMWEAR BENEVENTO-CUS MOLISE 9-3 (3-0 p.t)

GG TEAMWEAR BENEVENTO: Lepre, Arvonio, Imparato, Bobadilla, Mallouk, Parisi, Virenti, De Crescenzo, Caliendo, Milucci, Guerra, De Figlio. All. Centonze

CUS MOLISE: Mariano, Quilez, Bocca, Triglia, Turek, Oriente, Cesare, Di Camillo, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, De Nisco. All. Sanginario

MARCATORI: 11'30'' p.t. Arvonio (G), 12'55'' Mallouk (G), 16'00'' Bobadilla (G), 11'23'' s.t. Turek (C), 13'09'' rig. Bocca (C), 15'00'' Milucci (G), 15'25'' Bocca (C), 15'35'' Imparato (G), 16'17'' Guerra (G), 19'20'' Guerra (G)

AMMONITI: Triglia (C), Lepre (G), Ferrara (C)

NOTE: 10'00'' p.t. Mariano (C) para un rigore a Bobadilla

ARBITRI: Fabio Parretti (Prato), Cristoforo Corsini (Taranto) CRONO: Nicola Sorriso (Frattamaggiore)