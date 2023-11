Miwa Benevento travolgente, al Palatedeschi Mola ko 19 punti per Ndour, 14 di Ferretti, la squadra di Parrillo torna al successo.

Vittoria convincente per la formazione di coach Parrillo, che riscatta subito la sconfitta di domenica scorsa a Lucera. La Miwa si impone sin dalle prime battute grazie alle altissime percentuali dall'arco (55%) e ai liberi (76%), che hanno fatto la differenza in questo match a punteggio alto.

Inizio di gara che vede la Miwa dominare il parquet, due triple di Spasojevic mettono in fuga i sanniti sul 12-2 a 7'. Mola cerca di recuperare, e a un minuto e mezzo dal termine del quarto rientra sul -8, costringendo al timeout Coach Parrillo che trova i suoi frutti; il primo quarto, infatti, si chiude sul 30-17.

Anche nel secondo quarto i Boars partono forte, trovando il +19 nei minuti iniziali. All'uscita dal timeout, chiamato da Coach Mario Conte, gli ospiti trovano punti sotto canestro grazie a Barnaba, ricucendo il distacco a 12 lunghezze. La Miwa ritrova continuità grazie alle triple di Lazzari (3/3 dall'arco nel primo tempo) e Puca, che consentono ai Boars di rientrare negli spogliatoi sul 59-39.

Nella ripresa Mola prova a rientrare, ma la Miwa mantiene l'ampio distacco grazie a due triple di Castellitto (100% da tre). A metà quarto gli ospiti si portano sul -17, coach Parrillo chiama timeout e la Miwa reagisce positivamente, trovando varie conclusioni dall'arco dalle mani di Ferretti, Quarta e Puca, arrivando sul +27 a fine quarto. 83-56 il terzo parziale.

Nell'ultimo quarto Mola non riesce ad insidiare i locali, che gestiscono bene i minuti finali. Trova minuti importanti ed i primi punti stagionali Yuri Riviezzo, classe 2007, e fa il suo esordio Massimiliano Della Pia, prodotto delle giovanili Miwa. I Boars si rilanciano, trovando una vittoria convincente con il punteggio finale di 98-69.



I tabellini



Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 1; Romano C N.E.; Quarta S. 3; Spasojevic S. 13; Della Pia M. 0; Ndour R. 19; Lazzari V. 14; Ferretti A. 7; Puca E. 15; Riviezzo Y. 2; Castellitto A. 12; Garcia T. 12; Coach Adolfo Parrillo.



Mola New Basket 2012: Gangale M. 3; Birra A. 10; Laquintana M. 10; Catani H. 2; Vidakovic D. 3; Trombetta L. 8; Guido A. 11; Lepore D. 0; Barnaba G. 22; Coach Mario Conte.