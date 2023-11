Al Palatedeschi il 9° Campionato Nazionale Volley Dipendenti Universitari Appuntamento sabato 25 e domenica 26 novembre.

Il 25 e 26 novembre il Cral dell'Università degli Studi del Sannio, con la preziosa collaborazione dell'Accademia Volley, organizza il IX Campionato Nazionale di Volley per dipendenti universitari. La manifestazione, promossa dall'ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) all'interno del calendario di eventi (sportivi e culturali) organizzati annualmente, si è svolta nei precedenti anni a Siena, Padova, Genova, Firenze, Milano, Cosenza, Trento e Pisa. Il campionato, aperto a tutti i dipendenti universitari, vede coinvolti diversi Atenei Italiani e prevede l'arrivo in città di circa 120 fra atleti e accompagnatori.

A contendersi il titolo di Campione d'Italia saranno quest'anno le Università di Ancona, Cosenza, Milano Statale, Padova (con 2 squadre), Pavia, Siena, Trento/Brescia, oltre alla rappresentativa dell'Università del Sannio.

I portacolori UNISANNIO (Davino Daniele, Della Paolera Luigi, Di Dio Valeria, Donisi Marina, Formichella Pierluigi, Landi Emilio, Lollo Nazario, Lombardi Francesca, Lucadamo Antonio, Mazzone Monica, Montano Debora, Nuzzolo Pia, Stanco Marcello) saranno impegnati in 4 partite di qualificazione nella giornata di sabato 25 novembre e nelle partite delle fasi finali di domenica 26. Gli incontri si disputeranno nelle

strutture del Palatedeschi, dell'Istituto Marco Polo e del Liceo Rummo di Benevento, secondo il seguente calendario: sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 17.30 circa, domenica 26 novembre dalle 8.45 alle 12.30 circa. A chiusura della manifestazione, le premiazioni avranno luogo presso il Palatedeschi.