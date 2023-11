La Miwa Benevento soffre ma espugna Brindisi Successo degli uomini di coach Parrillo per 85 a 82 in terra pugliese.

La Cestistica Benevento porta a casa una vittoria importantissima ai fini della classifica, dando l’ennesima dimostrazione di carattere e forza di squadra. Dopo un primo tempo che ha visto la Miwa chiudere sopra di 11 punti, i padroni di casa rientrano in partita, mettendo in bilico il risultato sino agli ultimi secondi. Nel finale i boars mantengono la calma e portano a casa due punti fondamentali.

Pronti via e la Miwa si porta subito avanti con un parziale iniziale di 0-7, i padroni di casa trovano subito la condizione necessaria per rientrare grazie ai soliti Procopio e Drammeh. Una tripla di Pulli porta avanti Brindisi, che mantiene il vantaggio sino alla fine del quarto. 25-22 il primo parziale.

La partita, in seguito, si gioca punto a punto sino a 3' dal termine della seconda frazione, momento in cui i boars trovano il vantaggio grazie ad una tripla di Quarta e si mettono in fuga. Le triple di Garcia (4/5 dall’arco e 18 punti nel primo tempo) ed i punti nel pitturato di Ndour contribuiscono ad accrescere il distacco in favore della Miwa, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 37-48.

Al rientro, i padroni di casa tornano subito in partita grazie ad un parziale di 13-3 che porta il match sul 50-51 a metà periodo. Il distacco rimane pressoché invariato sino a fine quarto, ma nei secondi finali i boars si riportano avanti sull’asse Rianna-Spasojevic, chiudendo il quarto in vantaggio per 59-65.

Nell’ultima frazione la Dinamo ritrova il vantaggio grazie ad un monumentale Sheriff Drammeh (autore di 32 punti, di cui 15 nel solo quarto quarto), portandosi avanti sul 73-72 a 6’. La Miwa, però, riprende prontamente la testa della gara grazie ai 7 punti di Rianna e non cede agli attacchi dei locali, gestendo la pressione dalla lunetta negli ultimi secondi. I sanniti riescono a spuntarla al termine di una sfida complicata con il punteggio di 82-85.



I tabellini



Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 11; Quarta S. 16; Romano C. N.E.; Castellitto A. 0; Spasojevic S. 8; Ndour R. 12; Lazzari V. 3; Ferretti A. 13; Puca E. 0; Mercurio V. N.E.; Riviezzo Y. N.E.; Garcia T. 22; Coach Adolfo Parrillo.



Dinamo Basket Brindisi: Greco G. 0; Epifani B. 0; Drammeh S. 32; Musa J. 10; Aloisio D. N.E.; Procopio P. 16; Pulli V. 7; Paciullo S. N.E.; Mongelli M. N.E.; Brunetti L. 13; Calcagni R. N.E.; Filipovic J. 4; Coach Antonio Cristofaro.