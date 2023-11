Volley, B2: la stracittadina premia l'Accademia Volare battuta 3-0, primo successo per la squadra di Vittorio Ruscello.

Prima vittoria in campionato per l’Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato la Volare Benevento con il punteggio di 3-0 (25-18, 25-17, 26-24) nel derby valevole per l’ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una vittoria e praticamente mai in discussione fino alla metà del terzo set, quando avanti di due set e 18-12 nel terzo le giallorosse sembravano incamminate senza affanni alla conquista dei tre punti. E invece un piccolo passaggio a vuoto e un sussulto delle padrone di casa della Volare hanno allungato la frazione ai vantaggi. Un’Accademia finalmente pimpante ed efficace che ha saputo imporre le proprie giocate e dimostrare di avere ancora la possibilità di rientrare nel discorso salvezza.

Con questi tre punti si interrompe un digiuno durato sette giornate e adesso l’auspicio è di allungare la striscia positiva anche nella prossima gara casalinga con Pozzuoli, un altro scontro diretto per accorciare il distacco in classifica dalla quartultima posizione. Da segnalare per l’Accademia anche l’esordio in B2 delle giovanissime Letizia Lauro ed Eva Benedi Santamaria, entrambe del settore giovanile giallorosso.

Tabellino Volare Benevento – Accademia Volley

Parziali: 18-25, 17-25, 24-26.

Volare: Andreula 6, Barletta 11, Bosi 5, Camerlengo ne, Di Pierro 4, Luongo ne, Marra (L1) 1, Martino 13, Mazzarelli ne, Mignone, Pettenon ne, Zullo 1. All. V. Feleppa.

Accademia: Gernone 4, Tufo ne, De Santis, Tenza, Ricciardi 6, De Cristofaro (K) 15, Erra 16, Cona (L1) 1, Catapano 6, Dell’Ermo 9, Lauro (L2), Benedi Santamaria, Calandro ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.