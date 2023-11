Sconfitta esterna sul campo del Sorriso Azzurro per la Smile Baske Benevento Agli uomini di coach Iarriccio non bastano i 24 punti di Accettola.

Esce sconfitta la Smile Basket Bn dal campo di S. Antimo con il punteggio di 62-55. Una partita caratterizzata dalle numerose assenze per la Smile Bn , che purtroppo quest’anno ancora ancora non è riuscita a giocare ad organico completo in nessuna delle prime otto gare della stagione. Primi due quarti chiusi in vantaggio di undici punti 25-36, nei secondi due e’ calata sia la condizione fisica della squadra, ma soprattutto quella mentale, ed ha dato modo ad i padroni di casa di prendere coraggio e piano piano avvicinarsi fino al sorpasso finale avvento nella seconda metà dell’ultimo quarto.

Le parole di coach Iarriccio a fine gara “ Una partita che si poteva vincere, dove nella seconda metà di gara abbiamo subito in modo eccessivo la loro difesa molto aggressiva senza saper trovare le giuste soluzioni in attacco. Mi prendo le mie responsabilità, ma ora è il momento dopo due sconfitte consecutive, di dare un segnale forte da parte di tutti partendo da me , dai giocatori da tutto l’intero staff. Purtroppo quest’anno tra infortuni e contrattempi non abbiamo mai potuto schierare il nostro roster al completo , e questo ovviamente da meno rotazioni a tutti i giocatori, e meno soluzioni sia offensive che difensive a me. Spero in settimana di riuscire a recuperare Matteo Cavuoto giocatore molto importante per la nostra squadra, e di avere una settimana tranquilla senza infortuni in vista della prossima gara casalinga contro Arzano.



Sorriso Azzurro 62- Smile Basket Bn 55

Tabellini : Accettola 24, Marino 10, Panella V 10, Collarile 9, Ricciardi 2, Varricchio, Romano , Salerno. All: Iarriccio P.