Pallamano, HC Sannio: continua la ricerca di un campo in città Senza palazzetto campionati a rischio, si attende la decisione del presidente della Provincia.

Stagione sempre più a rischio per il Club di Benevento caro al Presidente Jlenia Izzo che si ritrova ad affrontare il campionato di serie B maschile ed i campionati giovanili obbligatori con la solita incognita del campo da gioco! Dove si svolgerà l’attività sportiva agonistica è un rebus che neanche l’intervento dell’Ufficio Sport del Comune di Benevento è riuscito a risolvere.

Purtroppo, al momento, sembra essersi persa traccia anche dell’autorizzazione per l’utilizzo del Palatedeschi, fruibile almeno per lo svolgimento degli allenamenti nella città capoluogo. Giace da oltre un mese, in attesa di firma da parte del Presidente della Provincia, la delibera che può autorizzare la fruibilità del Palatedeschi per gli allenamenti, con qualche ora residua messa a disposizione dal Settore Patrimonio dell’Ente Provincia di Benevento interessato a garantire la massima fruibilità della struttura a tutte le compagini sannite. Purtroppo il Presidente Lombardi, sebbene avesse promesso una rapida soluzione al Presidente Izzo, anche in sede di incontro istituzionale con l’H.C. Sannio, di fatto, ad oggi, ha lasciato la delibera nell’oblio, palesemente osteggiata da coloro che evidentemente non hanno a cuore la soluzione dei problemi delle Associazioni Sportive e dei loro atleti di Benevento che restano, così facendo, evidentemente discriminati, costretti a sobbarcarsi un viaggio A/R di oltre 80 Km, su un’arteria notoriamente pericolosa per poter fare qualche allenamento sul campo, allorquando la struttura di Cerreto Sannita si rende disponibile.

Alla luce di questa ancor più spiacevole situazione, evidentemente ignorata dalla classe politica, a breve dovrebbe iniziare il campionato di serie B, che resta seriamente a rischio. Con la guida tecnica di Mr. Lucio Mucci affiancato da Mr. Omar Tretola nella duplice veste atleta/tecnico, nel 2023 ci sarà una sola gara da affrontare, quella del 10 dicembre a Salerno, con praticamente pochissimi allenamenti nelle gambe, ma con tantissima delusione per la poca attenzione riservata al Club negli ultimi anni, sia verso i più giovani atleti di Benevento, sia nei confronti di quelli più esperti che tanto lustro hanno dato alla città capoluogo nel corso di tanti anni di attività agonistica costellata da imprese sportive non solo nel Sannio! Auspichiamo un’inversione di marcia, con la dovuta attenzione nei confronti di cittadini che continuano ad essere palesemente osteggiati.