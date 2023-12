GG Team Wear Benevento 5, a Giovinazzo per restare in vetta La squadra di Centoze cerca i tre punti per restare in scia alla capolista.

Dopo il turno di sosta individuale, la vice capolista GG Team Wear Benevento 5 (16) è pronta a tornare in campo nell’insidiosa trasferta del «PalaPansini». La squadra di mister Centonze oggi (fischio d’inizio alle 16) andrà a fare visita al Giovinazzo (11), in un match da affrontare con grande attenzione alla luce di una classifica che vede i pugliesi a -3 dalla zona playoff.

Carlotta Filippi (Bergamo) e Salvatore Freccia (Catanzaro) saranno gli arbitri della sfida. Mirko Girolamo Cantatore (Molfetta) il crono. La gara sarà trasmessa in diretta sul sito futsaltv.it. "Il gruppo – dice Mario Imparato, centrale difensivo dei sanniti – sta bene. Abbiamo approfittato della sosta sia per recuperare e sia per migliorare alcune situazioni di gioco. La squadra à pronta per questa trasferta. L’attuale secondo posto? Già dalla preparazione estiva ho capito quello che era il valore dell’organico. Tuttavia non scendiamo in campo con un obiettivo prefissato, ma ragionando gara dopo gara e alla fine tireremo le somme".

A Giovinazzo il centrale difensivo incontrerà di nuovo il suo ex allenatore Luigi Bernardo: "Loro sono una squadra valida – sottolinea Imparato – e per noi sarà una gara difficile in un campo caldo. Il mister è un amico. Ovunque è stato ha sempre fatto benissimo e sarà un piacere rivederlo".