Miwa Benevento, vittoria sulla sirena Gli uomini di Parrillo hanno battuto Bari per 72-71.

La Miwa riesce a portare a casa i due punti al termine di una sfida difficile, risolta soltanto allo scadere. Dopo un primo tempo sottotono, i cinghiali trovano il primo vantaggio di serata, arrivando nell’ultimo periodo con un margine di 12 punti, prima di subire la rimonta della Tecnoeleva che, nell’ultimo minuto, trova il +1 grazie a due triple consecutive di Callara. Un canestro nei secondi finali di Ferretti regala la terza vittoria consecutiva ai sanniti.



La formazione pugliese parte subito forte, trovando un buon margine grazie ai punti nel pitturato di Meistas. La Miwa risponde grazie a Spasojevic e Garcia, arrivando sul 7-11 a metà quarto. Successivamente, due triple di Lupo permettono a Bari di scappare, chiudendo il primo quarto sul 16-26.



Nella seconda frazione è ancora Bari ad avere il pallino del gioco, toccando anche il +16 grazie al solito Callara e Ferraretti. La Miwa ricorre alla sospensione, dando una scossa alla squadra. I boars, infatti, alzano immediatamente l’intensità difensiva, trovando nei minuti finali del quarto due triple consecutive con Puca e Garcia, che permettono ai sanniti di ridurre sensibilmente il distacco. Si entra negli spogliatoi sul punteggio di 41-44.



Nella ripresa la Miwa continua il proprio momento positivo, trovando il primo vantaggio di serata a metà quarto. Una tripla dall’angolo di Lazzari mette in fuga i boars, che sfruttano un momento di netta confusione di Bari, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. L’Adria rientra in partita a fine quarto, approfittando di alcuni errori di superficialità dei sanniti. 60-54 il terzo parziale.



L’inizio dell’ultimo quarto vede la Miwa volare sul +11 grazie ad una tripla con ankle-breaker di capitan Garcia su Lupo, che costringe al timeout coach Luisi. Bari prova a sfruttare il mismatch con Meistas sotto canestro, così coach Parrillo ricorre al contro-timeout. L’inerzia, però, è dalla parte degli ospiti, che ritornano sul -6 a due minuti e mezzo dal termine. Nei minuti finali la Miwa deve fare a meno del proprio pivot Ndour, uscito per cinque falli, perdendo la testa della gara ad un minuto dal termine, in seguito a due triple consecutive di Callara, che portano Bari avanti di un punto. A 9” dal termine la situazione è la stessa, ma la Miwa ha la palla del sorpasso, così coach Parrillo chiama timeout per disegnare la rimessa in zona offensiva. Puca entra in area e trova uno spiraglio per Ferretti sotto canestro, che appoggia in solitaria firmando il sorpasso con nove decimi rimanenti. Bari non riesce a tirare in tempo e la Miwa si aggiudica i due punti, chiudendo il girone di andata in bellezza con una vittoria per 72-71.



I tabellini



Miwa Energia Cestistica Benevento: Rianna W. 6; Quarta S. 7; Gruosso A. N.E., Castellitto A. 4; Spasojevic S. 9; Ndour R. 10; Lazzari V. 5; Ferretti A. 9; Puca E. 3; Riviezzo Y. N.E.; Garcia T. 19; Coach Adolfo Parrillo.