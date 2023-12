Touch Rugby, Campionato Italiano: a Campobasso vittoria dei Bersaglieri Sanniti Santucci: "Abbiamo giocato in maniera ordinata mettendo in pratica quanto provato in allenamento".

Grande prestazione dei Bersaglieri Sanniti che si aggiudicano la tappa del campionato italiano di touch svoltasi a Venafro (Cb)ed organizzato da ITalka touch. Cinque i team partecipanti che si sono confrontati in un girone all'italiana: ternana touch, tourtelin touch modena, barbarians respectuful campobasso, bersaglieri sanniti e toccati roma. I bersaglieri guidati da coach fabio santucci si sono aggiudicati tutti i match nel ckrso di incontri avvincenti sconfiggendo i modenesi dei tourtelin 3 a 2 favoriti alla vigilia.

"Nonostante le numerose assenze ed i pochi cambi a disposizione abbiamo disputato un ottimo torneo tenendo testa a tutte le compagini incontrate - ha affermato il capitano dei bersaglieri stefano varricchio. Abbiamo difeso in maniera egregia soffrendo oltremodo ma riuscemdo a tamponare gli attacchi dei nostri avversari. Un ringraziamemto a tutti i miei compagni di squadra in primis alle nostre donne annalisa mogavero, anna salerno e chiara pignone che si sono sacrificate oltremodo".

Soddisfatto anche mister Fabio Santucci per la prestazione dei bersaglieri: "Abbiamo giocato in maniera ordinata mettendo in pratica quanto provato nel corso degli allenamenti - ha affermato mister santucci. Una vittoria sofferta con modena ma meritata che ci consente di iniziare nel migliore dei modi la stagione sportiva 23-24. Ottimo l'esordio di Pasquale Luongo che ha dato fluidita' e velocita' al nostro gioco. Un ringraziamento anche ai touchers molisani per l'ottima organizzazione della tappa".

Il campionato 23/24 dei bersaglieri sanniti touch prosegue con la 3^ tappa in programma sabato 16 dicembre in terra lombarda a tradate (Va).