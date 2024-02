Ancora vittorie prestigiose per la Mma Academy Club di Arpaia Quattro atleti caudini hanno vinto nelle loro categorie

Ancora importanti riconoscimenti per la Mma Academy Club di Arpaia all'evento Cage Warriors Academy che si è tenuto al Palatulimieri di Salerno, promosso dalla Federkombat.

Domenico Viscusi, atleta di 16anni di Moiano già componente della nazionale italiana, gareggiando nella categoria Youth IMMAF 77 kg ha vinto nettamente per superiorità tecnica contro l'avversario, aggiudicandosi la prima vittoria in CWA e dimostrando il suo enorme talento.

Bruno Ciaramella, di 24 anni, senior semiprofessionista ha vinto inequivocabilmente contro l'avversario nella categoria -61 mostrando le sue grandi capacità nel freestyle Wrestilng.

Pietro Iaquinto, 16 anni, categoria Youth – 84 ha ottenuto una vittoria tutta cuore e forza nonostante un avversario temibile e molto forte, componente del team più competitivo d'Italia.

Luigi Intorcia, 16 anni, ha vinto invece per abbandono dell'avversario.

Un ottimo risultato dunque per l'Academy caudina e che lascia ben sperare in preparazione dell'Open Italy del 23 Marzo che si svolgerà a Roma.