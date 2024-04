Il Benevento 5 è in Serie A! Esplode la festa al PalaTedeschi Gioia enorme al termine del match giocato con il Melilli. La squadra di Centonze è nella storia

Finalmente si può dare il via ai festeggiamenti. Il Benevento 5 è promosso in Serie A con una giornata d'anticipo, grazie alla poderosa cavalcata che gli ha permesso di conquistare un risultato storico per l'intero sport sannita. I giallorossi sono una delle poche squadre del territorio ad aver raggiunto la massima categoria d'appartenenza, tra l'altro i primi per quanto riguarda il calcio a 5. Un traguardo straordinario, raggiunto grazie al lavoro certosino svolto dalla società composta dal presidente onorario Mario Ferraro, il massimo dirigente Pellegrino Di Fede, il vicepresidente Marco Maio, così come dal direttore generale Antonio Collarile e dal direttore sportivo Michele Marotta. Ovviamente merita una menzione anche lo staff tecnico capitano da mister Centonze.

Una promozione sentita da tutta la cittadinanza, con il PalaTedeschi gremito da tantissimi beneventani che hanno gioito insieme ai ragazzi guidati da Centonze. Tanti appassionati, tra cui i ragazzi della Curva Sud, hanno dato il giusto sostegno alla squadra nel corso di una gara con il Melilli che è stata sin da subito a senso unico, come testimoniato dal risultato di 6-2 maturato nel corso dei due tempi di gioco. Sugli spalti c'era anche il Benevento Calcio al gran completo, con il tecnico Auteri che ha seguito con particolare interesse e trasporto le gesta dei giallorossi in campo. Una giornata storica che difficilmente sarà dimenticata dagli sportivi sanniti. Adesso c'è la meritata gioia per una promozione di grande spessore, poi si penserà al futuro che vedrà il Benevento tra le grandi del calcio a 5.