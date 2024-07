Accademia Olimpica Furno, grande festa di fine anno Si è chiusa la stagione sportiva. Celebrate Francesca Boscarelli e Rossana Pasquino

Con una splendida festa in una notte d’estate si è conclusa la stagione dell’Accademia Olimpica Beneventana di scherma Maestro Antonio Furno. Lo scorso sabato 29 giugno, nello spazio antistante la sala d’armi presso l’ex Colonia Elioterapica, il Direttore tecnico dell’Accademia Olimpica Dino Meglio, in compagnia della campionessa e Maestro Francesca Boscarelli e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, ha salutato tutti i giovani spadisti e le proprie famiglie brindando ai successi ottenuti in questa annata.

Presente anche la campionessa Rossana Pasquino che tra pochi giorni, da giovedì 4 a domenica 7 luglio, sarà di scena a Varsavia per l’ultima tappa della Coppa del mondo di scherma paralimpica prima delle paralimpiadi di Parigi.

“Per noi un campionato regionale o interregionale conta come la coppa del mondo – ha sottolineato nel corso della serata Dino Meglio - perché uno schermidore esprime il meglio di sé. In questa occasione abbiamo scelto di condividere tra i vari risultati che abbiamo avuto quello di Francesca Boscarelli che ancora una volta ha dimostrato tutto il proprio talento vincendo il Campionato Italiano Master. Ovviamente celebriamo anche la nostra perla che è Rossana Pasquino che a breve parteciperà prima all’ultima tappa di Coppa del Mondo a Varsavia e poi ci rappresenterà a Parigi alle Paralimpiadi 2024”.

Alla festa dell’Accademia Olimpica era presente anche Sandro Cuomo, Commissario tecnico della nazionale italiana di spada e medaglia d’oro nella spada alle Olimpiadi di Atlanta 1996, che ha sottolineato la grande crescita e i lusinghieri risultati ottenuti dal club sannita.