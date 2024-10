Ginnastica ritmica: l'atleta sannita Varricchio campionessa regionale Nella specialità del nastro J3 in coppia con Rossella Vicinanza

E’ andato in scena al Palazzetto dello Sport di Angri la finale Regionale 2^ Prova del Campionato Gold Specialità di Ginnastica Ritmica.

La sannita Daniela Varricchio, in forza all’ASD Juvenilia di Cava de Tirreni, si è laureata Campionessa Regionale sia nella Specialità Nastro J3 che in coppia Senior-Junior, con l'atleta Rossella Vicinanza, conquistando due primi posti che gli danno il pass per la fase interregionale che si terrà a fine Ottobre.

Ottimi risultati per tutte le atlete dell'ASD JUVENILIA in gara negli ultimi fine settimana. Serena Vitale campionessa regionale campionato individuale gold allieve, Francesca Pia Marzano campionessa Regionale campionato individuale gold senior conquista l’accesso diretto alle finali nazionali, Daria Di Martino campionessa regionale al corpo libero e vicecampionessa alla palla, Vittoria Taiani vicecampionessa regionale alla palla categoria allieve.

La società cavese del presidente Antonio Magliano e diretta da Raffaella Cammarota si conferma una delle migliori in Campania e di tutto il sud Italia grazie al lavoro costante dello staff tecnico composto da Ilenia Sivoccia ed Elvira Viscito.