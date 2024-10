La montesarchiese Livia Savignano campionessa europea di Karate Il maestro Ferri: "Un fiore all'occhiello". Il sindaco Sandomenico: "Ha dato lustro alla comunità"

23 volte campionessa italiana, prima classificata al campionato europeo del 2014 in Russia, prima classificata al campionato europeo a squadre in Lettonia nel 2015, prima classificata nella Coppa del Mondo 2016 in Argentina, prima classificata al Campionato del Mondo del 2018 in Scozia ed oggi due nuove medaglie d'oro (per la competizione a squadre e per quella individuale) nel campionato europeo di Varsavia.

Tutto questo “oro” per un'atleta di soli trent'anni: è Livia Savignano, karateka montesarchiese che oggi, come detto, ha trionfato di nuovo nelle sue discipline in Polonia, ai campionati europei.



Un orgoglio per il Sannio, per Montesarchio, che come vedremo l'ha tributata con una nota ufficiale dell'amministrazione, ma ancor di più per chi l'ha vista crescere come il maestro Maurizio Ferri, una vera e propria istituzione del karate, 7° Dan di karate e docente federale Fesik.

“L'ho vista crescere Livia: aveva 7 anni quando ha iniziato col karate. Ha fatto mille sacrifici, si è laureata: è un vero e proprio fiore all'occhiello per il nostro paese e per il nostro sport. Vederla vincere è un orgoglio enorme, ma anche vederle perdere: perché i suoi trionfi, come tutti quelli di chi vince, passano anche per le sconfitte. Nella palestra di cui Livia è direttore tecnico, la Hardfit di Rotondi, c'è scritto “Solo chi combatte può perdere”: si parte da quello, poi magari arrivano le vittorie, che non sono solo le medaglie o gli ori, ma già rappresentare la nazionale italiana è una cosa eccezionale.



Livia è un esempio: ha avuto offerte importanti eppure è rimasta a Montesarchio, a contatto coi ragazzi e continuando a eccellere. Sono davvero orgoglioso”.

E come detto per Livia Savignano è arrivato anche il tributo delle istituzioni: ““Livia ha già dato lustro a Montesarchio – ha dichiarato il sindaco Carmelo Sandomenico - laureandosi più volte campionessa italiana e del mondo, il trionfo in Polonia è un ulteriore tassello in una carriera fulgida che, sono certo, la vedrà portare a casa altre importanti vittorie. A casa perché Livia ha scelto come base Montesarchio dove insegna il karate, e soprattutto i sani valori dello sport ai ragazzi e ai bambini: un dato assolutamente meritorio, e per questo colgo l'occasione di invitarla in Comune al più presto per ringraziarla delle vittorie, che ci portano orgoglio, e della sua importante opera valoriale per la comunità”.

E il consigliere delegato allo sport, Nico Ambrosone prosegue: “E' un bellissimo momento per lo sport montesarchiese e il successo di Livia Savignano è un preziosissimo suggello per quanto la nostra comunità sta esprimendo. Faccio le mie più sentite congratulazioni, e ringrazio sinceramente un'atleta che rappresenta a tutti gli effetti un esempio per la nostra comunità”.