Basket. Rummo Benevento, completato il roster, ecco gli ultimi due innesti Francesca Petti e Sandra Irina Hewakowska. Fine settimana di riposo per la squadra

Si è chiusa davvero nel migliore dei modi la costruzione del roster per la Rummo Benevento, con gli ultimi due innesti di Francesca Petti e Sandra Irina Hewakowska.

La “point” ischitana e l’esterna di origine polacche vanno ad aggiungersi ad un roster già ben strutturato, composto da elementi di esperienza e da giovanissime di assoluto valore.

Coach Iovini avrà, dunque, a disposizione altri due elementi importanti per questo campionato iniziato già col piede giusto grazie alla vittoria ad Avellino.

Francesca Petti, classe 2001, viene dal campionato vinto lo scorso anno alla Cestistica Ischia, in cui si è ritagliata un ruolo da assoluta protagonista grazie alle sue ottime doti di gestione e finalizzazione.

Sandra Hewakowska, classe 1999, è un elemento di assoluto valore per il campionato di Serie C, considerando le qualità tecniche che sono un vero lusso per la categoria ed il bagaglio di esperienze maturato all’estero.

In questo weekend, la Rummo Benevento osserverà il turno di riposo, per poi tornare in campo sabato 26 Ottobre alle 18:30 sul campo di Campi Flegrei.